Dünyanın yüreğini acıtan kızın son hali!

Danimarka'ya gelen mülteciler arasında bulunun küçük Suriyeli kız çocuğu Noor Al-Saedi ile oynayan polis memuru bir anda popüler oldu. Öyle ki mülteci kız çocuğu ile oynayan polise dünyanın her yerinden evlenme teklifleri yağmıştı.
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