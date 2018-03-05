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    Dünyanın yüreğini acıtan kızın son hali!

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    Hürriyet Haber
    05.03.2018 - 11:33 | Son Güncelleme:
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    Dünyanın yüreğini acıtan kızın son haliNext

    Danimarka'ya gelen mülteciler arasında bulunun küçük Suriyeli kız çocuğu Noor Al-Saedi ile oynayan polis memuru bir anda popüler oldu. Öyle ki mülteci kız çocuğu ile oynayan polise dünyanın her yerinden evlenme teklifleri yağmıştı.

    Etiketler: Danimarka , Mülteci , isveç
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