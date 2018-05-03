Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Dünya'nın uzaydan çekilen sıra dışı görüntüleri

    Dünya'nın uzaydan çekilen sıra dışı görüntüleri

    .

    Hürriyet Haber
    03.05.2018 - 18:39 | Son Güncelleme:
    1 / 56
    Dünyanın uzaydan çekilen sıra dışı görüntüleriNext

    Uluslararası Uzay İstasyonu'nun çektiği fotoğraflar Dünya'ya bakışımızı değiştirecek türden. Hele biri var ki İstanbulluları epey şaşırtacak! İşte Dünya'yı bambaşka boyutuyla karşımıza getiren o müthiş uydu fotoğrafları...

    San Francisco Körfezi (ABD)

    Uydudan İstanbul ve Marmara'nın ikiz kardeşi gibi görünüyor! (Kaynak: NASA)

    Etiketler: uzay , uydu , nasa

    En Yeni Foto Galeriler

    Dünya'nın uzaydan çekilen sıra dışı görüntüleri

    Dünya'nın uzaydan çekilen sıra dışı görüntüleri

    Üç büyüklerin gündeminde kimler var? Transfer dedikoduları....

    Üç büyüklerin gündeminde kimler var? Transfer dedikoduları....

    Beşiktaş'ı şampiyonluktan eden 10 hata!

    Beşiktaş'ı şampiyonluktan eden 10 hata!

    Ünlü oyuncu kesenin ağzını açtı! 'Evi eşime hediye aldım'

    Ünlü oyuncu kesenin ağzını açtı! 'Evi eşime hediye aldım'

    Aşk üçgeni

    Aşk üçgeni

    G.Saray'da sürpriz gelişme! Tudor ve Özbek...

    G.Saray'da sürpriz gelişme! Tudor ve Özbek...

    Gözler yüzükte kaldı

    Gözler yüzükte kaldı

    Eyvah! Rezil oldum

    Eyvah! Rezil oldum

    Dünyanın en şişman çocuğu zayıfladı! İşte son hali...

    Dünyanın en şişman çocuğu zayıfladı! İşte son hali...

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri