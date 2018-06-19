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    Haberler >Teknoloji>Dünya'nın uzaydan çekilen muhteşem görüntüleri

    Dünya'nın uzaydan çekilen muhteşem görüntüleri

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    Kaynak: Google Haritalar
    19.06.2018 - 14:08 | Son Güncelleme:
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    Dünyanın uzaydan çekilen muhteşem görüntüleriNext

    Uluslararası Uzay İstasyonu'nun çektiği fotoğraflar Dünya'ya bakışımızı değiştirecek türden. Hele biri var ki İstanbulluları epey şaşırtacak! İşte Dünya'yı bambaşka boyutuyla karşımıza getiren o müthiş uydu fotoğrafları...

    San Francisco Körfezi (ABD)

    Uydudan İstanbul ve Marmara'nın ikiz kardeşi gibi görünüyor! (Kaynak: NASA)

    Etiketler: uzay , uydu , nasa

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