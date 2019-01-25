Haberler >Ekonomi>Dünyanın nefret edilen şirketleri açıklandı! İlk sıradaki skandala imza atmıştı
Dünyanın nefret edilen şirketleri açıklandı! İlk sıradaki skandala imza atmıştı
Bir şirket hangi endüstride olursa olsun, en önemli varlığı itibarıdır. Şirketler halkla ilişkiler, reklamcılık ve marka araştırmasına her yıl milyonlarca dolar harcayabilir. Skandallar, başarısız ürün dağıtımı veya halkın öfkesini çeken herhangi bir yanlış adım, işletmelere milyonlarca dolara, hatta milyarlarca dolara mal olabilir.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.