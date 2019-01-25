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Haberler >Ekonomi>Dünyanın nefret edilen şirketleri açıklandı! İlk sıradaki skandala imza atmıştı

Dünyanın nefret edilen şirketleri açıklandı! İlk sıradaki skandala imza atmıştı

Bir şirket hangi endüstride olursa olsun, en önemli varlığı itibarıdır. Şirketler halkla ilişkiler, reklamcılık ve marka araştırmasına her yıl milyonlarca dolar harcayabilir. Skandallar, başarısız ürün dağıtımı veya halkın öfkesini çeken herhangi bir yanlış adım, işletmelere milyonlarca dolara, hatta milyarlarca dolara mal olabilir.

Hürriyet Haber
25.01.2019 - 00:31 | Son Güncelleme:
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Dünyanın nefret edilen şirketleri açıklandı İlk sıradaki skandala imza atmıştıNext

MSN oylarla kendinden nefret ettiren şirketlerini açıkladı. İşte o liste....

Etiketler: skandal , nefret edilen şirketler , haberler

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