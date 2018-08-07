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Dünyanın konuştuğu Çinli: Ordudan emekli mühendisi artık tanımayan yok!

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Ahmet CAN
07.08.2018 - 06:57 | Son Güncelleme:
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Dünyanın konuştuğu Çinli: Ordudan emekli mühendisi artık tanımayan yokNext

Çin ordusundan emekli olan Ren Zhengfei’nin apartman dairesinde 3 bin dolar sermaye ile kurduğu Huawei, akıllı telefon pazarında liderliğe doğru gidiyor. Çiçek anlamına gelen Huawei, dünyada Apple’ı sollayarak gözüne Samsung’u kestirdi.

Etiketler: çin , huawei , telefon , haberler
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