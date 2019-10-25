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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
25 Ekim 2019 - 15:01,

Dünyanın ilk ekranı defalarca katlanan telefonu

Ne Huawei ne Samsung... Bu kez çok başka bir isim ekranı üçe katlanabilen telefon yaptı.

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Dünyanın önde gelen teknoloji markalarından biri, ekranı defalarca katlanabilen yeni telefonuyla şaşkınlık yarattı.

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Katlanabilir telefon denildiğinde şu anda akıllara Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X geliyor olsa da, geliştirme süreci devam eden onlarca prototip bulunuyor. Bunlardan birisi de, yapısı ile dikkat çeken TCL katlanabilir telefon.

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Yapısı ile dikkat çeken diyoruz, zira bugüne kadar gördüğümüz katlanabilir telefonların aksine bu model üç katmandan oluşuyor.

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Bu sayede cihaz tamamen açıldığında, 10 inç büyüklüğünde bir ekranı kullanıcılara sunmuş olacak.

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10 inç büyüklüğündeki ekranı ile cebinizde taşıyabileceğiniz bir tablete dönüşen TCL katlanabilir telefon henüz çalışmıyor.

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Dört arka kameranın yer alacağı telefon, USB-C portuna ev sahipliği yaparken 3.5 mm kulaklık girişi olmayacak.

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TCL’nin telefonunda yer vereceği donanım ve daha da önemlisi telefonun seri üretime girip girmeyeceği şu anda bilinmezliğini koruyor.

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Bunu bir kenara bırakacak olursak, son dönemin merakla beklenen telefonu Motorola RAZR.

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RAZR efsanesinin katlanabilir şekilde geri döneceği telefon Galaxy Fold, Mate X veya TCL’nin prototipinden çok daha farklı bir hedefe sahip.

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otorola telefonu bir tablete dönüştürmek yerine, yatay eksende açılmasını sağlayacak.

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Bu kameralar sizi gizleyerek izleyecek

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Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) /
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