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Dünyanın hangi şehrinden ne kadar mülk alabilirsiniz? Türkiye'den o il listede

Lüks bir mülk alacak kadar parası olan kişiler için, akıllara gelen ilk soru mülkün nereden alınacağı sorusudur. Bu anlamda lokasyon her şeydir. Ancak lokasyona göre alınabilecek mülk alanının genişliği de değişmekte.

DHA-Görseller: Ingimage
12.03.2019 - 00:28 | Son Güncelleme:
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Dünyanın hangi şehrinden ne kadar mülk alabilirsiniz Türkiyeden o il listedeNext

Merkezi Londrada bulunan satılık ve kiralık uluslar arası mülkleri bulan Knight Frank, dünyanın belirli şehirlerinde 1 milyon doları ile ne kadar büyük bir mülk alabilineceğini araştırdı.

İşte dünya genelinde 1 milyon dolar ile satın alınabilecek özel mülk alanlarının büyüklükleri şöyle:

Etiketler: daire , konut , haberler

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