Haberler >Ekonomi>Dünyanın hangi şehrinden ne kadar mülk alabilirsiniz? Türkiye'den o il listede
Dünyanın hangi şehrinden ne kadar mülk alabilirsiniz? Türkiye'den o il listede
Lüks bir mülk alacak kadar parası olan kişiler için, akıllara gelen ilk soru mülkün nereden alınacağı sorusudur. Bu anlamda lokasyon her şeydir. Ancak lokasyona göre alınabilecek mülk alanının genişliği de değişmekte.
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