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    Dünyanın gözü oradaydı... Elon Musk "Starship"i tanıttı

    ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in kurucusu ve Üst Yöneticisi Elon Musk, Ay'a, Mars'a ve farklı gezegenlere insan taşımayı hedefledikleri "Starship" adlı roketin tanıtımını gerçekleştirdi.

    AA - Fotoğraflar: REUTERS - AFP
    29.09.2019 - 22:54 | Son Güncelleme:
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    Dünyanın gözü oradaydı... Elon Musk Starshipi tanıttıNext

    SpaceX'in Texas'taki üssünde yeni roketini tanıtan Musk, uzay aracının “Mk1” versiyonunun bir ya da iki ay içinde test kapsamında fırlatılacağını söyledi.

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