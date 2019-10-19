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    Dünyanın gözü buradaydı! 1 milyon kişi yürüdü

    İngiliz parlamentosunun, hükümetin Avrupa Birliği ile vardığı yeni Brexit anlaşmasını tartıştığı saatlerde başkent Londra'da yaklaşık 1 milyon kişi, Brexit konusunda yeni referandum için parlamento önüne yürüdü.

    AA
    19.10.2019 - 21:10 |Son Güncelleme:
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    Dünyanın gözü buradaydı 1 milyon kişi yürüdüNext

    Başını Brexit konusunda yeni referanduma gidilmesini talep eden "Halkın oyu" grubunun çektiği gösteride, yaklaşık 1 milyon kişi Hyde Park'tan İngiliz parlamentosu önüne yürüdü. Başbakan Boris Johnson'ın AB ile vardığı yeni Brexit anlaşmasına karşı slogan atan göstericiler, Johnson ve Brexit karşıtı döviz ve pankartlar taşıdı.

    Etiketler: İngiltere , protesto
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