Dünyanın gözü buradaydı! 1 milyon kişi yürüdü

İngiliz parlamentosunun, hükümetin Avrupa Birliği ile vardığı yeni Brexit anlaşmasını tartıştığı saatlerde başkent Londra'da yaklaşık 1 milyon kişi, Brexit konusunda yeni referandum için parlamento önüne yürüdü.
Başını Brexit konusunda yeni referanduma gidilmesini talep eden "Halkın oyu" grubunun çektiği gösteride, yaklaşık 1 milyon kişi Hyde Park'tan İngiliz parlamentosu önüne yürüdü. Başbakan Boris Johnson'ın AB ile vardığı yeni Brexit anlaşmasına karşı slogan atan göstericiler, Johnson ve Brexit karşıtı döviz ve pankartlar taşıdı.
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