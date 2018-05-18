Dünyanın gözü bu düğünde... Meghan Markle kraliyet geleneğini bozuyor

Prens Harry ile ABD'li oyuncu Meghan Markle 19 Mayıs'ta evleniyor. Birleşik Krallık Veliaht Prensi Harry ve Meghan Markle'ın yarın gerçekleşecek olan kraliyet düğününde Markle konuşma yaparak cinsiyetçi bir geleneği bozuyor.
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