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    Dünyanın gözü bu düğünde... Meghan Markle kraliyet geleneğini bozuyor

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    Hürriyet Haber
    18.05.2018 - 17:19 | Son Güncelleme:
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    Dünyanın gözü bu düğünde... Meghan Markle kraliyet geleneğini bozuyorNext

    Prens Harry ile ABD'li oyuncu Meghan Markle 19 Mayıs'ta evleniyor. Birleşik Krallık Veliaht Prensi Harry ve Meghan Markle'ın yarın gerçekleşecek olan kraliyet düğününde Markle konuşma yaparak cinsiyetçi bir geleneği bozuyor.

    Etiketler: Meghan Markle , ingiltere , Kraliyet

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