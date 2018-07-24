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Dünyanın gezmek için en güzel ülkeleri! Türkiye de listede, bakın kaçıncı sırada

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Hürriyet Haber
24.07.2018 - 12:48 | Son Güncelleme:
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Dünyanın gezmek için en güzel ülkeleri Türkiye de listede, bakın kaçıncı sıradaNext

Ülkelerin birçoğunun ekonomisinin ciddi bir kısmı turizm gelirleriyle sağlanıyor. Ancak turizm gelirlerinin yüksek olması da ülkelerin doğal güzelliklerinden meydana geliyor. Turistlerin beğenisine göre Ranks araştırmasıyla dünyanın gezilecek en güzel ülkeleri ve Türkiye'nin sırası. (100 ülke içinde Türkiye'ye kadar olan kısım yapılmıştır)

Etiketler: Seyahat , ÜLKE , DOĞA , haberler

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