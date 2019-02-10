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    Haberler >Teknoloji>Dünyanın esrarını yıllardır çözemiyor! Altında ne var?

    Dünyanın esrarını yıllardır çözemiyor! Altında ne var?

    Dünyanın en merak ettiği ama on yıllardır sırrı çözülemeyen ABD'nin gizli üssü 51'inci bölge esrarını halen koruyor. Peki içeride neler oluyor?

    AP / İHA
    10.02.2019 - 07:17 | Son Güncelleme:
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    Dünyanın esrarını yıllardır çözemiyor Altında ne varNext

    Dünyanın en merak ettiği ama on yıllardır sırrı çözülemeyen ABD'nin gizli üssü 51'inci bölge esrarını halen koruyor. Yeni görüntüleri yayınlanan bölgeye kimse sokulmuyor ve içinde ne olduğunu bilen yok!

    Etiketler: 51. bölge , area 51 , uzaylı , ufo
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