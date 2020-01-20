Dünyanın en zengini koltuğunu kaybetti! İşte zirvedeki yeni isim
Forbes dünyanın en zengin isimlerini açıkladı. Listenin ilk sırasındaki isim değişti. İşte o isim ve inanılmaz hikayesi...
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Forbes’ta yayınlanan habere göre son birkaç yıldır dünyanın en zengini olarak kayıtlara geçen Amazon’un kurucusu Jeff Bezos dünyanın en zengini olma unvanını kaptırdı.
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Son birkaç yıldır online alışveriş platformu Amazon’un sahibi Jeff Bezos dünyanın en zengin insanı oluyordu. Cuma günü itibariyle ise Amazon’un hisselerinin yüzde 0,7 düşmesi ve LVMH’nin hisselerinin aynı oranda artması dünyanın en zengin isminin değişmesine sebep oldu.
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Fransız işadamı Bernard Arnault, dünyanın en zenginleri listesinin başına yükseldi. Arnault, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’u geçerek ilk sıraya yerleşti.
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LVMH hisselerinin artması ile de Fransız iş insanı Arnault’un kişisel serveti 1,9 milyar dolar artış gösterdi. Forbes’e göre Arnault’un şu anda ki serveti ise 117 milyar dolar seviyesinde. İşte yeni zenginin inanılmaz hikayesi...
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5 Mart 1949’da Fransa’nın kuzey sınırında yer alan Roubaix şehrinde dünyaya gelen Bernard Jean Etienne Arnault, ilköğretim ve ortaöğretimini sırasıyla Roubaix ve Lille’de, lisans eğitimini ise Paris’teki Ecole Polytechnique Üniversitesi’nde tamamladı.
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Arnault okulu bitince ailesinin Ferret-Savinel adlı inşaat şirketinde mühendis olarak işe başladı. Férinel ismiyle atılım gerçekleşip kazanç sağlayınca iş değişti.
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Arnault henüz 30 yaşındayken şirketin yönetimine geçti ve babasının koltuğunu devraldı. Ancak bunlar ona yetmedi...
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1984 yılında Ferinel’den ayrılan Arnault, batmak üzere olan tekstil firması Boussac’ı satın aldı. Satın alma işleminden sonra şirketin tüm mal varlığını satan Arnault, sadece Bon Marché mağazalar zincirini ve Christian Dior markasını elinde tuttu.
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1987 yılında birleşmeye karar veren Möet Hennessy ve Louis Vuitton, ortaklık kurma yolunda anlaşmazlıklarla dolu sancılı bir süreç geçirirken Bernard Arnault arabulucu olarak yetişti.
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1987 yılında LVMH’nin en büyük hissedarı olan Arnault, 2 yıl içinde şirketin yönetim kurulu başkanı ve CEO'su olarak tüm yetkiyi elinde topladı.
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Arnault, 1988’de deri ürünler üzerine yoğunlaşan Céline’yi, 1993’te deri erkek giyim şirketi Berluti ve Kenzo modaevini, 1994’te parfümeri sektöründe yer alan Guerlain’i, 1996’da bir başka deri ürün imalatçısı Loewe’yi, 1997’de kozmetik ürünleri imal eden Sephora’yı, 1999’da ünlü gömlek üreticisi Thomas Pink’i, 2000’de Emilio Pucci modaevini ve 2001’de Fendi, DKNY gibi önemli markaları ve La Samaritaine adlı ünlü mağazayı LVMH grubuna kazandırmayı başardı.
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Arnault, 1993’te herkesi şaşırtarak “La Tribune” adlı gazeteyi satın aldı. Gazeteyi elinden çıkardı ancak sonrasında “Les Echos” ve “Le Parisien”i alarak bu sektörde kalmaya devam etti.
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LVMH, Bernard Arnault’un isteğiyle Amerika’ya açıldı ve bu yeni pazara sağlam bir giriş yaptı. 23 katlı LVMH kulesi 1999 yılında New York’ta 57. Cadde’de açıldı.
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Yönetim binası olarak hizmet veren kulenin ilk iki katı Christion Dior mağazası olarak kullanılıyor.
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Arnault 1999 yılında Philips adlı İngiliz sanat müzayede evini satın alarak (François Pinault’un sahibi olduğu) Christi’nin ve Sotheby’ın sektördeki tekelini kırmaya çalıştı.
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Ancak istese de 2001'de Sotheby’i satın alamadı.
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Ancak sonrasında Tajan müzayedeevini satın alsa da barınamadı ve rekabete devam edemedi.
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Ancak herkesi şaşırtarak 2015 yılında Alman açık artırma sitesi Auctionata’ya yüklü bir yatırım yaptı.
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Tabii Arnault'un da hataları oldu. Dotcom'a yüklü bir yatırım yaptı. Ardından MP3.com ve eBay’den hisse aldı.
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Sonrasında ise 91 milyon dolarlık birikimiyle Europ@web adında Avrupa’daki girişimleri destekleyecek bir internet fonu yarattı. Ancak bu süreç de uzun sürmedi.
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Tabii öngörüleri olan Arnault, 1999’da Netflix hala bir DVD kiralama şirketiyken yatırım yapmayı başarmıştı.
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2006 yılında Courchevel’de yer alan ve bünyesinde iki Michelin yıldızlı bir restoran bulunduran “Cheval Blanc” kayak merkezini LVMH grup adı altında hizmete sundu.
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Arnault ayrıca Fransız Batı Hint Adaları, Maldivler ve St. Tropez’de oteller kurarak kendisini otelcilik alanında da göstermek istedi.
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Bernard Arnault’un ayrıca bir mega yatı var. Tabii onu da direkt şirketi satın alarak gerçekleştirdi.
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2008'de Princess Yachts’ı ve Royal Van Lent tersanesini 257 milyon dolar karşılığında LVMH grup bünyesine katan Arnault, yaklaşık 152 milyon değerindeki 101 metrelik mega yatı Symphony’i burada inşa ettirdi.
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Arnault, 2011’de oğlu Antoine’nin önerisi üzerine LVMH’nin kapılarına ziyaretçilere açmaya karar verdi.
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“Les Journées Particulieres” gezilerinde Louis Vuitton atölyelerinden tutun da Fendi’nin İtalya Medeniyet Sarayı’na kadar birçok modaevi halka açıldı.
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Geçen sene düzenlenen gezide 18.000 insanın bu evleri ziyaret etmesi gösterilen ilginin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.
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Fransa Hükümeti’nin, rafa kaldırılan, 1.13 milyon dolar ve üzeri kazananlar için %75 gelir vergisi uygulamasını tartıştığı 2012 yılında, Arnault’un çifte vatandaşlık için Belçika’ya başvurduğunun ortaya çıkması ülke gündeminde uzunca bir süre kendine yer bulmuştu.
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Arnault, “Fransa’ya bağlılığının ve geleceğine olan inancının göstergesi” olarak başvurusunu geri çektiğini belirtmişti.
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2011 yılında Fransa Hükümetinin en üst düzey devlet onur nişanı olan “Legion d’Honneur” ile onurlandırıldı.
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Ayrıca 2013’te, LVMH’nin sahip olduğu Thomas Pink ve Glenmorangie gibi İngiliz şirketlerin göstermiş olduğu başarı ve ekonomiye yapmış olduğu katkılar sayesinde Arnault, Komutan Şövalye payesiyle Britanya İmparatorluk Nişanı’na layık görüldü.
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Kızı Delphine’nin fikrini hayata geçiren Arnault, 2013 yılında Genç Moda Tasarımcıları LVMH Ödülünü dağıtmaya başladı.
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341 bin dolar ödül ve LVMH bünyesinde çalışma hayaliyle tam 5000 genç modacı bu organizasyona katıldı.
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Sahibi olduğu şirketler grubunun geleceği için de çalışan Arnault, “La Maison Des Startups” (Startup Evi) adıyla gelecek vadeden 50 uluslararası start-up için teşvik edici bir program oluşturduğunu açıkladı.
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2014 yılında LVMH grubun 135 milyon dolarlık yardımıyla Louis Vuitton Vakfı tarafından Paris’te “saydam bulutlar” gibi görünmesi amaçlanan 12 camdan yelkenli inşa edildi.
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Arnault, 2014’te radikal bir kararla Hermès’teki hisselerini satışa çıkardı ve beş yıl boyunca böylesi bir hisse yarışının içinde yer almayacağını açıkladı.
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Dior’un en büyük hissedarı olan Arnault, 2017’de 13 milyar dolarlık bir anlaşmayla şirketin tek sahibi olduğu duyurdu.
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Hemen ardından Christian Dior’u LVMH grubuna katan Arnault, bu hamlesiyle Avrupa’nın en zengin adamı oldu.
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2018 sonlarına geldiğimizde LVMH grup lüks oteller zinciri ve tur şirketi olan Belmond’u 3,2 milyar dolar karşılığında satın aldığını duyurdu.
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Anne Dewavrin ve Bernard Arnault 1973’te dünya evine girdiler fakat evililikleri sadece 13 yıl sürdü. Çiftin bu evlilikten Delphine ve Antoine adında iki çocuğu oldu.
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Ardından Kanadalı piyanist Hélène Mercier ile evlenen Arnault’un bu evlilikten de Alexandre, Frédéric ve Jean adında üç çocuğu oldu.
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Arnault’un beş çocuğundan dördü LVMH çatısı altında kendine yer buldu. Tam bir sanat sever olan Arnault aynı zamanda sağlam bir koleksiyoner.
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Geçtiğimiz Nisan ayında meydana gelen ve 850 yıllık Notre Dame Katedrali’ni yerle bir eden yangının ardından LVMH’nin yapmış olduğu 224 milyon dolarlık yardım Arnault’un iyiliksever kişiliğinin bir yansıması.
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LVMH yapmış olduğu bu yardıma, “Ulusal Trajediye Karşı Dayanışma” gösterisi adını verdi.
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Steve Jobs’ın Arnault’un çalışmalarına olan hayranlığı çoğu zaman haber olmuştu.
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Arnault’un da İsviçreli tenis yıldızı Roger Federer’e olan hayranlığından da bahsetmek gerekiyor.
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İşe başlarken birçok farklı şirketi aynı çatı altında topladığı için çok eleştirildiğini söyleyen Arnault, şimdilerde diğer şirketlerin onun modelini örnek almasının kendisini çok tatmin ettiğini ifade ediyor.
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LMVH için mükemmel geçen bir yılı geride bıraktığımız şu günlerde Bloomberg Arnault’un dünyanın en zengin ikinci adamı olduğunu duyurdu.