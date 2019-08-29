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Dünyanın en yoğun ve en başarılı havalimanları belli oldu! Türkiye'den 2 yer listede
Flightsfrom dünyanın en yoğun ve en başarılı havalimanlarını listeledi. Ortalama uçuş rakamlarıyla verilen listede Türkiye'den de 2 havalimanı yer alıyor. (Rakamlar kargo ve charter uçuşlarını kapsamamaktadır.)
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