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Haberler >Ekonomi>Dünyanın en yoğun ve en başarılı havalimanları belli oldu! Türkiye'den 2 yer listede

Dünyanın en yoğun ve en başarılı havalimanları belli oldu! Türkiye'den 2 yer listede

Flightsfrom dünyanın en yoğun ve en başarılı havalimanlarını listeledi. Ortalama uçuş rakamlarıyla verilen listede Türkiye'den de 2 havalimanı yer alıyor. (Rakamlar kargo ve charter uçuşlarını kapsamamaktadır.)

Hürriyet Haber
29.08.2019 - 02:11 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en yoğun ve en başarılı havalimanları belli oldu Türkiyeden 2 yer listedeNext

1- Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı

Günlük uçuş sayısı: 1090

Etiketler: türkiye havalimanları , uluslararası havalimanı , haberler

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