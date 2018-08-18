'Dünyanın en yalnız adamı' ilk kez bu kadar net görüntülendi..

Brezilya'nın Amazon Ormanları'nda yaklaşık 22 yıldır tek başına yaşayan ve bütün dünyanın merakla takip ettiği yerlinin yüzü ilk kez bu kadar net görüntülendi. "Dünyanın en yalnız adamı" olarak bilinen adam, diğer kabile üyelerinin öldürülmesi sonucu yalnız kalmıştı.
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