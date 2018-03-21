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Haberler >Ekonomi>Yaşamak için en ucuz şehirler belli oldu! Türkiye'den o şehir listede...

Yaşamak için en ucuz şehirler belli oldu! Türkiye'den o şehir listede...

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Hürriyet Haber
21.03.2018 - 19:47 | Son Güncelleme:
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Yaşamak için en ucuz şehirler belli oldu Türkiyeden o şehir listede...Next

Ajans Press’in, The Economist dergisinin araştırma birimi Economist Intelligence Unit (EUI) Küresel Yaşam Maliyetleri raporundan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre en ucuz ve en pahalı şehirler belli oldu! İşte en ucuz şehirler ve Türkiye'den o şehrin listedeki sırası...

Etiketler: hindistan , isveç , oslo

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