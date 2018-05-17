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    Haberler >Gündem>Dünyanın en tehlikeli yolu... Yapımı 132 yıl sürdü

    Dünyanın en tehlikeli yolu... Yapımı 132 yıl sürdü

    Erzincan'da, "dünyanın en zorlu yolları" arasında gösterilen ve yapımı 132 yılda tamamlanan Kemaliye-Divriği arasındaki Taş Yolu, çok sayıda tünel, viraj ve keskin uçurumlarıyla hem yaya hem de araçla gezinti yapmak isteyen macera tutkunlarını cezbediyor. Kemaliye Belediye Başkanı Mustafa Haznedar, "Bu yolda büyük yarıklar ve keskin virajlar var. Yedi kilometre boyunca devam eden yolda araçların karşılıklı birbirini görmesi mümkün değil. Burası, dünyanın en zor yollarından birisi" dedi.

    AA
    17.05.2018 - 13:11 | Son Güncelleme:
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    Dünyanın en tehlikeli yolu... Yapımı 132 yıl sürdüNext

    Erzincan'da, "dünyanın en zorlu yolları" arasında gösterilen ve yapımı 132 yılda tamamlanan Kemaliye-Divriği arasındaki Taş Yolu, çok sayıda tünel, viraj ve keskin uçurumlarıyla hem yaya hem de araçla gezinti yapmak isteyen macera tutkunlarını cezbediyor. Kemaliye Belediye Başkanı Mustafa Haznedar, "Bu yolda büyük yarıklar ve keskin virajlar var. Yedi kilometre boyunca devam eden yolda araçların karşılıklı birbirini görmesi mümkün değil. Burası, dünyanın en zor yollarından birisi" dedi.

    Etiketler: gündem
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