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    Haberler >Teknoloji>Dünyanın en tehlikeli canlıları

    Dünyanın en tehlikeli canlıları

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    Populer Science
    11.06.2018 - 11:28 | Son Güncelleme:
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    Dünyanın en tehlikeli canlılarıNext

    Bazısını hiçbir zaman yakından görmediniz, bazısı gündüzleri ortadan kaybolup geceleri ortaya çıkanlardan... Dünyanın ölümcül canlılarını ve insan öldürme oranlarını sıraladık. Bakın bakalım, en büyük korkularımız, kâbuslarımıza giren hayvanların mı öldürme oranı yüksek, yoksa hiç ummadığımız bir canlının mı?

    Etiketler: Ölümcül , Hayvanlar , canlılar
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