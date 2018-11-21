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Haberler >Ekonomi>Dünyanın en pahalı otomobilleri belli oldu! İlk sıradakinin fiyatı dudak uçuklattı

Dünyanın en pahalı otomobilleri belli oldu! İlk sıradakinin fiyatı dudak uçuklattı

Sinoticia.com dünyanın en pahalı otomobillerini sıraladı. İşte o otomobiller...

Hürriyet Haber
21.11.2018 - 12:50 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en pahalı otomobilleri belli oldu İlk sıradakinin fiyatı dudak uçuklattıNext

Otomobil seven de sevmeyen de bu otomobillerin fiyatlarını görünce şaşkına dönecek. Özel tasarlanmış dünyanın en pahalı otomobilleri listesinin ilk sırasındaki modelin fiyatı ise dudak uçuklatacak cinsten...

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