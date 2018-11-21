Dünyanın en pahalı otomobilleri belli oldu! İlk sıradakinin fiyatı dudak uçuklattı

Otomobil seven de sevmeyen de bu otomobillerin fiyatlarını görünce şaşkına dönecek. Özel tasarlanmış dünyanın en pahalı otomobilleri listesinin ilk sırasındaki modelin fiyatı ise dudak uçuklatacak cinsten...
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