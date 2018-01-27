Dünyanın en mutlu, sağlıklı, zengin ve gelişmiş ülkeleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

The Legatum Institute her yıl yaptığı dünyanın refah seviyesi en yüksek ülkeleri sıralamasını 2017 için açıkladı. Refah seviyesinin ölçülmesinde en önemli unsur para miktarı olsa da enstitü bu listeyi hazırlarken tam 104 değişkeni göz önünde bulundurdu. Bu değişkenler arasında yurt içi gayri safi milli hasıladan tam zamanlı çalışan insanların sayısına, güvenli internet sunucuların sayısından insanların günlük dinlenme saatlerine kadar birçok ayrıntı var. Bu değişkenler ise 8 ayrı alt başlığa ayrılıyor; ekonomik nitelik, iş ortamı, denetim, bireysel özgürlükler, sosyal sermaye, güvence, eğitim, sağlık. Araştırmada en çok ulaşılabilir veri sağlayan 149 ülke değerlendirildi.
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