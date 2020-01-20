Dünyanın en mutlu meslekleri açıklandı! İlk sırada bakın hangisi var...

Mesleklerin her birinin maaşları da araştırmada belirtilmiş durumda. İşte o liste...29. KuaförYıllık ortalama maaş (dolar) - 30.190 - 50.110 28. Veteriner Yıllık ortalama maaş (dolar) - 35.560 - 50.01027. EstetisyenYıllık ortalama maaş (dolar) - 36.350 - 59.79026. FotoğrafçıYıllık ortalama maaş (dolar) - 42.770 - 76.36025. Oto TamircisiYıllık ortalama maaş (dolar) - 43.730 - 66.950 24. Şef Aşçı veya AşçıYıllık ortalama maaş (dolar) - 52.160 - 81.150 23. Cerrahi Teknoloji UzmanıYıllık ortalama maaş (dolar) - 49.040 - 69.170 22. MarangozYıllık ortalama maaş (dolar) - 51.120 - 82.75021. Ağır Ekipman OperatörüYıllık ortalama maaş (dolar) - 53.030 - 84.160 20. Etkinlik PlanlayıcıYıllık ortalama maaş (dolar) - 53.730 - 84.90019. Grafik TasarımcıYıllık ortalama maaş (dolar) - 54,680 - 85,760 18. TesisatçıYıllık ortalama maaş (dolar) - 58.150 - 93.700 17. Fizyoterapist AsistanıYıllık ortalama maaş (dolar) - 57.750 - 79.810 16. İç MimarYıllık ortalama maaş (dolar) - 59.120 - 94.130 15. Okul Öncesi Eğitim ÖğretmeniOkul öncesi öğretmenleri için yıllık ücret - 34.410 - 55.350 dolarÖzel eğitim okul öncesi öğretmenleri için yıllık ücret - 61.610 - 100.160 dolar14. Emlak TemsilcisiYıllık ortalama maaş (dolar) - 61.720 - 112.610 13. Radyolojik Teknoloji UzmanıYıllık ortalama maaş (dolar) - 61.540 - 86.35012. Uçak MekaniğiYıllık ortalama maaş (dolar) - 65.230 - 97.82011. Ses Mühendisliği TeknisyeniYıllık ortalama maaş (dolar) - 63.500 - 117.600 10. Mülk YöneticisiYıllık ortalama maaş (dolar) - 71,730 - 126,2009. Animatör veya Özel Efekt SanatçısıYıllık ortalama maaş (dolar) - 78.230 -124.310 8. Web GeliştiricisiYıllık ortalama maaş (dolar) - 75.580 -124.480 7. Ultrason TeknisyeniYıllık ortalama maaş (dolar) - 73.860 - 100.480 6. Diş HijyenistiYıllık ortalama maaş (dolar) - 75.500 - 101.820 5. Veritabanı YöneticisiYıllık ortalama maaş (dolar) - 92.030 - 138.320 4. Tesis YöneticisiYıllık ortalama maaş (dolar) - 106.050 - 165.470 3. İnşaat MüdürüYıllık ortalama maaş (dolar) - 103.110 - 161.510 2. Bilgisayar Ağı MimarıYıllık ortalama maaş (dolar) - 111.130 -164.280 1. Yazılım GeliştiriciUygulama geliştiricileri için yıllık ücret - 108.080 - 161.290 Sistem yazılımı geliştiricileri için yıllık ücret - 114.000 -166.960