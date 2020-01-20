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Ekonomi
Haber Giriş: 20 Ocak 2020 - 01:54, /

Dünyanın en mutlu meslekleri açıklandı! İlk sırada bakın hangisi var...

Trade-schools dünyanın en mutlu mesleklerini açıkladı. Listede 29 meslek yer alıyor.

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1

Mesleklerin her birinin maaşları da araştırmada belirtilmiş durumda. İşte o liste...

2

29. Kuaför

Yıllık ortalama maaş (dolar) - 30.190 - 50.110

3

28. Veteriner

Yıllık ortalama maaş (dolar) - 35.560 - 50.010

4

27. Estetisyen

Yıllık ortalama maaş (dolar) - 36.350 - 59.790

5

26. Fotoğrafçı

Yıllık ortalama maaş (dolar) - 42.770 - 76.360

6

25. Oto Tamircisi

Yıllık ortalama maaş (dolar) - 43.730 - 66.950

7

24. Şef Aşçı veya Aşçı

Yıllık ortalama maaş (dolar) - 52.160 - 81.150

8

23. Cerrahi Teknoloji Uzmanı

Yıllık ortalama maaş (dolar) - 49.040 - 69.170

9

22. Marangoz

Yıllık ortalama maaş (dolar) - 51.120 - 82.750

10

21. Ağır Ekipman Operatörü

Yıllık ortalama maaş (dolar) - 53.030 - 84.160

11

20. Etkinlik Planlayıcı

Yıllık ortalama maaş (dolar) - 53.730 - 84.900

12

19. Grafik Tasarımcı

Yıllık ortalama maaş (dolar) - 54,680 - 85,760

13

18. Tesisatçı

Yıllık ortalama maaş (dolar) - 58.150 - 93.700

14

17. Fizyoterapist Asistanı

Yıllık ortalama maaş (dolar) - 57.750 - 79.810

15

16. İç Mimar

Yıllık ortalama maaş (dolar) - 59.120 - 94.130

16

15. Okul Öncesi Eğitim Öğretmeni

Okul öncesi öğretmenleri için yıllık ücret - 34.410 - 55.350 dolar

Özel eğitim okul öncesi öğretmenleri için yıllık ücret - 61.610 - 100.160 dolar

17

14. Emlak Temsilcisi

Yıllık ortalama maaş (dolar) - 61.720 - 112.610

18

13. Radyolojik Teknoloji Uzmanı

Yıllık ortalama maaş (dolar) - 61.540 - 86.350

19

12. Uçak Mekaniği

Yıllık ortalama maaş (dolar) - 65.230 - 97.820

20

11. Ses Mühendisliği Teknisyeni

Yıllık ortalama maaş (dolar) - 63.500 - 117.600

21

10. Mülk Yöneticisi

Yıllık ortalama maaş (dolar) - 71,730 - 126,200

22

9. Animatör veya Özel Efekt Sanatçısı

Yıllık ortalama maaş (dolar) - 78.230 -124.310

23

8. Web Geliştiricisi

Yıllık ortalama maaş (dolar) - 75.580 -124.480

24

7. Ultrason Teknisyeni

Yıllık ortalama maaş (dolar) - 73.860 - 100.480

25

6. Diş Hijyenisti

Yıllık ortalama maaş (dolar) - 75.500 - 101.820

26

5. Veritabanı Yöneticisi

Yıllık ortalama maaş (dolar) - 92.030 - 138.320

27

4. Tesis Yöneticisi

Yıllık ortalama maaş (dolar) - 106.050 - 165.470

28

3. İnşaat Müdürü

Yıllık ortalama maaş (dolar) - 103.110 - 161.510

29

2. Bilgisayar Ağı Mimarı

Yıllık ortalama maaş (dolar) - 111.130 -164.280

30

1. Yazılım Geliştirici

Uygulama geliştiricileri için yıllık ücret - 108.080 - 161.290

Sistem yazılımı geliştiricileri için yıllık ücret - 114.000 -166.960

31
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