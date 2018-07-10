Dünyanın en iyi otelleri ve tatil köyleri açıklandı! Türkiye'den 5 yer listede...

Dünyaca ünlü portal TripAdvisor gezginlerin değerlendirmeleri ve müşteri yorumlarını dikkate alarak 2018 yılında dünyanın en iyilerini açıkladı. Pek çok kategoride yapılan değerlendirmelerde Türkiye'de bulunan 5 tesis en iyi otel, en iyi tatil köyleri ve fiyat performans oranı en yüksek oteller kategorisinde sıralamaya girmeyi başardı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.