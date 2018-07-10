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Dünyanın en iyi otelleri ve tatil köyleri açıklandı! Türkiye'den 5 yer listede...

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Hürriyet Haber
10.07.2018 - 00:08 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en iyi otelleri ve tatil köyleri açıklandı Türkiyeden 5 yer listede...Next

Dünyaca ünlü portal TripAdvisor gezginlerin değerlendirmeleri ve müşteri yorumlarını dikkate alarak 2018 yılında dünyanın en iyilerini açıkladı. Pek çok kategoride yapılan değerlendirmelerde Türkiye'de bulunan 5 tesis en iyi otel, en iyi tatil köyleri ve fiyat performans oranı en yüksek oteller kategorisinde sıralamaya girmeyi başardı.

Etiketler: tatil köyleri , oteller , türkiye , haberler

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