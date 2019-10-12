Haberler >Ekonomi>Dünyanın en iyi otelleri açıklandı! Türkiye'den 2 yer listede
Dünyanın en iyi otelleri açıklandı! Türkiye'den 2 yer listede
Dünyanın en fazla takip edilen seyahat ve yaşam stili dergilerinden biri olan Condé Nast Traveler’ın prestijli okur değerlendirmesi olarak nitelendirilen “Okur Seyahat Ödülleri 2019” sıralamasında “Dünyanın En İyi Otelleri’’ listesi açıklandı. Türkiye'den 2 otel listeye girdi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.