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Dünyanın en iyi otelleri açıklandı! Türkiye'den 2 yer listede

Dünyanın en fazla takip edilen seyahat ve yaşam stili dergilerinden biri olan Condé Nast Traveler’ın prestijli okur değerlendirmesi olarak nitelendirilen “Okur Seyahat Ödülleri 2019” sıralamasında “Dünyanın En İyi Otelleri’’ listesi açıklandı. Türkiye'den 2 otel listeye girdi.

Hürriyet Haber
12.10.2019 - 01:09 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en iyi otelleri açıklandı Türkiyeden 2 yer listedeNext

Türkiye'den iki otel listeye girdi. İşte o liste...

Etiketler: haberler

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