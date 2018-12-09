Dünyanın en iyi mankenleri

Bu yıl 31’incisi düzenlenen Best Model of the World’ün finali önceki gün İstanbul’da yapıldı. Yarışmada kadınlarda Fas’ı temsil eden Iman Casablanca tacı takarken, erkeklerde ise İtalyan Maco Sarra birinci oldu.
Bu yıl 31’incisi düzenlenen Best Model of the World’ün finali önceki gün İstanbul’da yapıldı. Yarışmada kadınlarda Fas’ı temsil eden Iman Casablanca tacı takarken, erkeklerde ise İtalyan Maco Sarra birinci oldu.
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