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HaberlerEkonomi HaberleriDünyanın en iyi havalimanları listesi güncellendi! Listede Türkiye'den 2 yer var
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Ekonomi
Kübra GENÇ
Haber Giriş: 15 Ocak 2020 - 00:54, /

Dünyanın en iyi havalimanları listesi güncellendi! Listede Türkiye'den 2 yer var

Global olarak havayolu rotalarını ve uçuş programlarını takip edebileceğiniz bu verilerle de en yoğun ve en iyi havalimanlarını belirleyen Flightsfrom, listesini güncelledi.

Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
1

Listede 100 havalimanı yer alırken Türkiye'den 2 havalimanı görmek mümkün... İşte o liste...

2

100- Juanda Uluslararası Havaalanı

Ülke: Endonezya / Her gün 234 uçuş

99- Ngurah Rai Uluslararası Havaalanı

Ülke: Endonezya / Her gün 235 uçuş

98- Domodedovo Havalimanı

Ülke: Rusya / Her gün 236 uçuş

3

97- Jorge Chávez Uluslararası Havaalanı

Ülke: Peru/ Her gün 237 uçuş

96- Netaji Subhas Chandra Bose Uluslararası Havaalanı

Ülke: Hindistan / Her gün 238 uçuş

95- Xiamen Gaoqi Uluslararası Havaalanı

Ülke: Çin / Her gün 239 uçuş

4

94- Ürümqi Diwopu Uluslararası Havaalanı

Ülke: Çin / Her gün 240 uçuş

93- São Paulo–Congonhas Havaalanı

Ülke: Brezilya / Her gün 240 uçuş

92- Milano-Malpensa Havalimanı

Ülke: İtalya / Her gün 241 uçuş

5

91- Changsha Huanghua Uluslararası Havaalanı

Ülke: Çin / Her gün 243 uçuş

90- Washington Dulles Uluslararası Havaalanı

Ülke: ABD / Her gün 244 uçuş

89- Paris-Orly Havalimanı

Ülke: Fransa/ Her gün 245 uçuş

6

88- Noi Bai Uluslararası Havaalanı

Ülke: Vietnam /Her gün 247 uçuş

87- Düsseldorf Uluslararası Havalimanı

Ülke: Almanya/ Her gün 250 uçuş

86- Stockholm-Arlanda Havalimanı

Ülke: İsveç/ Her gün 251 uçuş

7

85- Kral Halid Uluslararası Havalimanı

Ülke: Suudi Arabistan/Her gün 251 uçuş

84- Brüksel Havalimanı

Ülke: Belçika/Her gün 252 uçuş

83- Haydarabad (Hyderabad)

Ülke: Hindistan/Her gün 254 uçuş

8

82- Brisbane

Ülke: Avustralya/Her gün 256 uçuş

81- Kansai Uluslararası Havalimanı

Ülke: Japonya/Her gün 258 uçuş

80- Salt Lake City Uluslararası Havaalanı

Ülke: ABD/Her gün 259 uçuş

9

79- Wuhan Tianhe Uluslararası Havaalanı

Ülke: Çin /Her gün 259 uçuş

78- Dublin Havalimanı

Ülke: İrlanda/Her gün uçuş

77- Baltimore–Washington Uluslararası Havaalanı

Ülke: ABD /Her gün 267 uçuş

10

76- Nankin Lukou Uluslararası Havalimanı

Ülke: Çin /Her gün 268 uçuş

75- Zhengzhou Xinzheng Uluslararası Havaalanı

Ülke: Çin /Her gün 273 uçuş

74- O. R. Tambo Uluslararası Havalimanı

Ülke: Güney Afrika/Her gün 276 uçuş

11

73- Oslo-Gardermoen Havalimanı

Ülke: Norveç/Her gün 280 uçuş

72- Gatwick Havalimanı

Ülke: Londra /Her gün 290 uçuş

71- Zürih Havalimanı

Ülke: İsviçre /Her gün 291 uçuş

12

70- Cidde Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı

Ülke: Suudi Arabistan/Her gün 295 uçuş

69- Vancouver Uluslararası Havaalanı

Ülke: Kanada/Her gün 296 uçuş

68- Narita Uluslararası Havalimanı

Ülke: Japonya/Her gün 300 uçuş

13

67- Kopenhag Havalimanı

Ülke: Danimarka/Her gün 300 uçuş

66- Bengaluru Uluslararası Havaalanı

Ülke: Hindistan/Her gün 308 uçuş

14

65- Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı

Ülke: Türkiye-İstanbul /Her gün 312 uçuş

15

64- Viyana Uluslararası Havalimanı

Ülke: Avusturya/Her gün 320 uçuş

63- Tayvan Taoyuan Uluslararası Havaalanı

Ülke: Tayvan/Her gün 327 uçuş

62- Melbourne Havaalanı

Ülke: Avustralya/Her gün 329 uçuş

16

61- Ronald Reagan Washington National Havaalanı

Ülke: ABD/Her gün 330 uçuş

60- Fort Lauderdale–Hollywood Uluslararası Havaalanı

Ülke: ABD/Her gün 340 uçuş

59- Tan Son Nhat Uluslararası Havalimanı

Ülke: Vietnam/Her gün 352 uçuş

17

58- Hangzhou Xiaoshan Uluslararası Havaalanı

Ülke: Çin/Her gün 354 uçuş

57- Şanghay Hongqiao Uluslararası Havalimanı

Ülke: Çin/Her gün 362 uçuş

56- Don Mueang Uluslararası Havaalanı

Ülke: Tayland/Her gün 367 uçuş

18

55- Fiumicino – Leonardo da Vinci Havalimanı

Ülke: İtalya /Her gün 368 uçuş

54- Hamad Uluslararası Havaalanı

Ülke: Katar/Her gün 368 uçuş

53- Minneapolis–Saint Paul Uluslararası Havaalanı

Ülke: ABD/Her gün 377 uçuş

19

52- Barcelona Uluslararası Havalimanı

Ülke: İspanya/Her gün 379 uçuş

51- McCarran Uluslararası Havalimanı

Ülke: ABD/Her gün 381 uçuş

50- Miami Uluslararası Havaalanı

Ülke: ABD/Her gün 386 uçuş

20

49- Ninoy Aquino Uluslararası Havaalanı

Ülke: Filipinler/Her gün 390 uçuş

48- Philadelphia Uluslararası Havaalanı

Ülke: ABD /Her gün 395 uçuş

47- São Paulo-Guarulhos Uluslararası Havalimanı

Ülke: Brezilya/Her gün 404 uçuş

21

46- Orlando Uluslararası Havaalanı

Ülke: ABD/Her gün 404 uçuş

45- Detroit Metropolitan Havaalanı

Ülke: ABD/Her gün 405 uçuş

44- Bombay (Mumbai) Mumbai Havalimanı

Ülke: Hindistan/Her gün 412 uçuş

22

43- El Dorado Uluslararası Havalimanı

Ülke: Kolombiya/Her gün 413 uçuş

42- Phoenix Sky Harbor Uluslararası Havalimanı

Ülke:ABD /Her gün 426 uçuş

41- LaGuardia Havalimanı

Ülke: ABD/Her gün 432 uçuş

23

40- Chongqing Jiangbei Uluslararası Havaalanı

Ülke: Çin/Her gün 435 uçuş

39- Chengdu Shuangliu Uluslararası Havaalanı

Ülke: Çin /Her gün uçuş

38- Xi'an Xianyang Uluslararası Havaalanı

Ülke: Çin /Her gün 437 uçuş

24

37- Shenzhen Bao'an Uluslararası Havaalanı

Ülke: Çin/Her gün 441 uçuş

36- Sydney Havalimanı

Ülke: Avustralya/Her gün 447 uçuş

35- Logan Uluslararası Havaalanı

Ülke: ABD/Her gün 447 uçuş

25

34- San Francisco Uluslararası Havalimanı

Ülke:ABD /Her gün 453 uçuş

33- Seattle–Tacoma Uluslararası Havaalanı

Ülke:ABD /Her gün 464 uçuş

32- Newark Liberty Uluslararası Havaalanı

Ülke: ABD/Her gün 470 uçuş

26

31- John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı

Ülke: ABD/Her gün 470 uçuş

30- Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı

Ülke: Kanada/Her gün 477 uçuş

29- Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı

Ülke: Rusya/Her gün 479 uçuş

27

28- Hong Kong Uluslararası Havalimanı

Ülke: Hong Kong /Her gün 486 uçuş

27- Incheon Uluslararası Havalimanı

Ülke: Güney Kore/Her gün 486 uçuş

26- Madrid Barajas Uluslararası Havalimanı

Ülke: İspanya/Her gün 486 uçuş

28

25-Münih Franz Josef Strauss Havalimanı

Ülke: Almanya/Her gün 488 uçuş

24-Kunming Airport

Ülke:Çin /Her gün 490 uçuş

23-George Bush Kıtalararası Havalimanı

Ülke: ABD/Her gün 505 uçuş

29

22- Singapore Airlines

Ülke: Singapur/Her gün 508 uçuş

21-Suvarnabhumi Uluslararası Havaalanı

Ülke: Tayland/Her gün 518 uçuş

20-Dubai Uluslararası Havalimanı

Ülke: Birleşik Arap Emirlikleri/Her gün 528 uçuş

30

19-Mexico City Uluslararası Havaalanı

Ülke: Meksika/Her gün 562 uçuş

18-Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı

Ülke: Malezya/Her gün 565 uçuş

17-Amsterdam Schiphol Havalimanı

Ülke: Hollanda /Her gün 575 uçuş

31

16-Paris-charles De Gaulle Havalimanı

Ülke: Fransa/Her gün 578 uçuş

15-Londra Heathrow Havalimanı

Ülke: İngiltere/Her gün 582 uçuş

14-Frankfurt Havalimanı

Ülke: Almanya /Her gün 593 uçuş

32

13-Istanbul Airport

Ülke: Türkiye-İstanbul/Her gün 598 uçuş

33

12-Indira Gandhi Uluslararası Havaalanı

Ülke: Hindistan/Her gün 604 uçuş

11-Charlotte Douglas Uluslararası Havalimanı

Ülke: ABD /Her gün 607 uçuş

10-Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı

Ülke: Endonezya/Her gün 616 uçuş

9- Tokyo Uluslararası Havalimanı

Ülke: Japonya/Her gün 617 uçuş

34

8- Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı

Ülke:Çin /Her gün 624 uçuş

7- Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı

Ülke:Çin /Her gün 627 uçuş

6- Los Angeles Uluslararası Havalimanı

Ülke:ABD /Her gün 658 uçuş

5- Denver Uluslararası Havalimanı

Ülke:ABD /Her gün 673 uçuş

35

4- Dallas/Fort Worth Uluslararası Havalimanı

Ülke: ABD/Her gün 747 uçuş

3- Pekin Havaalanı

Ülke: Çin/Her gün 799 uçuş

2- Atlanta Hartsfield–Jackson Uluslararası Havalimanı

Ülke: ABD/Her gün 891 uçuş

1- O'Hare Uluslararası Havalimanı

Ülke: ABD/Her gün 982 uçuş

36
Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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