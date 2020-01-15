Dünyanın en iyi havalimanları listesi güncellendi! Listede Türkiye'den 2 yer var

Listede 100 havalimanı yer alırken Türkiye'den 2 havalimanı görmek mümkün... İşte o liste...100- Juanda Uluslararası HavaalanıÜlke: Endonezya / Her gün 234 uçuş99- Ngurah Rai Uluslararası HavaalanıÜlke: Endonezya / Her gün 235 uçuş98- Domodedovo HavalimanıÜlke: Rusya / Her gün 236 uçuş97- Jorge Chávez Uluslararası HavaalanıÜlke: Peru/ Her gün 237 uçuş96- Netaji Subhas Chandra Bose Uluslararası HavaalanıÜlke: Hindistan / Her gün 238 uçuş95- Xiamen Gaoqi Uluslararası HavaalanıÜlke: Çin / Her gün 239 uçuş94- Ürümqi Diwopu Uluslararası HavaalanıÜlke: Çin / Her gün 240 uçuş93- São Paulo–Congonhas HavaalanıÜlke: Brezilya / Her gün 240 uçuş92- Milano-Malpensa HavalimanıÜlke: İtalya / Her gün 241 uçuş91- Changsha Huanghua Uluslararası HavaalanıÜlke: Çin / Her gün 243 uçuş90- Washington Dulles Uluslararası HavaalanıÜlke: ABD / Her gün 244 uçuş89- Paris-Orly HavalimanıÜlke: Fransa/ Her gün 245 uçuş88- Noi Bai Uluslararası HavaalanıÜlke: Vietnam /Her gün 247 uçuş87- Düsseldorf Uluslararası HavalimanıÜlke: Almanya/ Her gün 250 uçuş86- Stockholm-Arlanda HavalimanıÜlke: İsveç/ Her gün 251 uçuş85- Kral Halid Uluslararası HavalimanıÜlke: Suudi Arabistan/Her gün 251 uçuş84- Brüksel HavalimanıÜlke: Belçika/Her gün 252 uçuş83- Haydarabad (Hyderabad)Ülke: Hindistan/Her gün 254 uçuş82- BrisbaneÜlke: Avustralya/Her gün 256 uçuş81- Kansai Uluslararası HavalimanıÜlke: Japonya/Her gün 258 uçuş80- Salt Lake City Uluslararası HavaalanıÜlke: ABD/Her gün 259 uçuş79- Wuhan Tianhe Uluslararası HavaalanıÜlke: Çin /Her gün 259 uçuş78- Dublin HavalimanıÜlke: İrlanda/Her gün uçuş77- Baltimore–Washington Uluslararası HavaalanıÜlke: ABD /Her gün 267 uçuş76- Nankin Lukou Uluslararası HavalimanıÜlke: Çin /Her gün 268 uçuş75- Zhengzhou Xinzheng Uluslararası HavaalanıÜlke: Çin /Her gün 273 uçuş74- O. R. Tambo Uluslararası HavalimanıÜlke: Güney Afrika/Her gün 276 uçuş73- Oslo-Gardermoen HavalimanıÜlke: Norveç/Her gün 280 uçuş72- Gatwick HavalimanıÜlke: Londra /Her gün 290 uçuş71- Zürih HavalimanıÜlke: İsviçre /Her gün 291 uçuş70- Cidde Kral Abdulaziz Uluslararası HavalimanıÜlke: Suudi Arabistan/Her gün 295 uçuş69- Vancouver Uluslararası HavaalanıÜlke: Kanada/Her gün 296 uçuş68- Narita Uluslararası HavalimanıÜlke: Japonya/Her gün 300 uçuş67- Kopenhag HavalimanıÜlke: Danimarka/Her gün 300 uçuş66- Bengaluru Uluslararası HavaalanıÜlke: Hindistan/Her gün 308 uçuş65- Sabiha Gökçen Uluslararası HavalimanıÜlke: Türkiye-İstanbul /Her gün 312 uçuş64- Viyana Uluslararası HavalimanıÜlke: Avusturya/Her gün 320 uçuş63- Tayvan Taoyuan Uluslararası HavaalanıÜlke: Tayvan/Her gün 327 uçuş62- Melbourne HavaalanıÜlke: Avustralya/Her gün 329 uçuş61- Ronald Reagan Washington National HavaalanıÜlke: ABD/Her gün 330 uçuş60- Fort Lauderdale–Hollywood Uluslararası HavaalanıÜlke: ABD/Her gün 340 uçuş59- Tan Son Nhat Uluslararası HavalimanıÜlke: Vietnam/Her gün 352 uçuş58- Hangzhou Xiaoshan Uluslararası HavaalanıÜlke: Çin/Her gün 354 uçuş57- Şanghay Hongqiao Uluslararası HavalimanıÜlke: Çin/Her gün 362 uçuş56- Don Mueang Uluslararası HavaalanıÜlke: Tayland/Her gün 367 uçuş55- Fiumicino – Leonardo da Vinci HavalimanıÜlke: İtalya /Her gün 368 uçuş54- Hamad Uluslararası HavaalanıÜlke: Katar/Her gün 368 uçuş53- Minneapolis–Saint Paul Uluslararası HavaalanıÜlke: ABD/Her gün 377 uçuş52- Barcelona Uluslararası HavalimanıÜlke: İspanya/Her gün 379 uçuş51- McCarran Uluslararası HavalimanıÜlke: ABD/Her gün 381 uçuş50- Miami Uluslararası HavaalanıÜlke: ABD/Her gün 386 uçuş49- Ninoy Aquino Uluslararası HavaalanıÜlke: Filipinler/Her gün 390 uçuş48- Philadelphia Uluslararası HavaalanıÜlke: ABD /Her gün 395 uçuş47- São Paulo-Guarulhos Uluslararası HavalimanıÜlke: Brezilya/Her gün 404 uçuş46- Orlando Uluslararası HavaalanıÜlke: ABD/Her gün 404 uçuş45- Detroit Metropolitan HavaalanıÜlke: ABD/Her gün 405 uçuş44- Bombay (Mumbai) Mumbai Havalimanı Ülke: Hindistan/Her gün 412 uçuş43- El Dorado Uluslararası HavalimanıÜlke: Kolombiya/Her gün 413 uçuş42- Phoenix Sky Harbor Uluslararası HavalimanıÜlke:ABD /Her gün 426 uçuş41- LaGuardia HavalimanıÜlke: ABD/Her gün 432 uçuş40- Chongqing Jiangbei Uluslararası HavaalanıÜlke: Çin/Her gün 435 uçuş39- Chengdu Shuangliu Uluslararası HavaalanıÜlke: Çin /Her gün uçuş38- Xi'an Xianyang Uluslararası HavaalanıÜlke: Çin /Her gün 437 uçuş37- Shenzhen Bao'an Uluslararası HavaalanıÜlke: Çin/Her gün 441 uçuş36- Sydney HavalimanıÜlke: Avustralya/Her gün 447 uçuş35- Logan Uluslararası HavaalanıÜlke: ABD/Her gün 447 uçuş34- San Francisco Uluslararası HavalimanıÜlke:ABD /Her gün 453 uçuş33- Seattle–Tacoma Uluslararası HavaalanıÜlke:ABD /Her gün 464 uçuş32- Newark Liberty Uluslararası HavaalanıÜlke: ABD/Her gün 470 uçuş31- John F. Kennedy Uluslararası HavalimanıÜlke: ABD/Her gün 470 uçuş30- Toronto Pearson Uluslararası HavalimanıÜlke: Kanada/Her gün 477 uçuş29- Şeremetyevo Uluslararası HavalimanıÜlke: Rusya/Her gün 479 uçuş28- Hong Kong Uluslararası HavalimanıÜlke: Hong Kong /Her gün 486 uçuş27- Incheon Uluslararası HavalimanıÜlke: Güney Kore/Her gün 486 uçuş26- Madrid Barajas Uluslararası HavalimanıÜlke: İspanya/Her gün 486 uçuş25-Münih Franz Josef Strauss HavalimanıÜlke: Almanya/Her gün 488 uçuş 24-Kunming AirportÜlke:Çin /Her gün 490 uçuş 23-George Bush Kıtalararası HavalimanıÜlke: ABD/Her gün 505 uçuş 22- Singapore AirlinesÜlke: Singapur/Her gün 508 uçuş21-Suvarnabhumi Uluslararası HavaalanıÜlke: Tayland/Her gün 518 uçuş 20-Dubai Uluslararası HavalimanıÜlke: Birleşik Arap Emirlikleri/Her gün 528 uçuş 19-Mexico City Uluslararası HavaalanıÜlke: Meksika/Her gün 562 uçuş 18-Kuala Lumpur Uluslararası HavalimanıÜlke: Malezya/Her gün 565 uçuş 17-Amsterdam Schiphol HavalimanıÜlke: Hollanda /Her gün 575 uçuş 16-Paris-charles De Gaulle HavalimanıÜlke: Fransa/Her gün 578 uçuş 15-Londra Heathrow HavalimanıÜlke: İngiltere/Her gün 582 uçuş 14-Frankfurt HavalimanıÜlke: Almanya /Her gün 593 uçuş 13-Istanbul AirportÜlke: Türkiye-İstanbul/Her gün 598 uçuş 12-Indira Gandhi Uluslararası HavaalanıÜlke: Hindistan/Her gün 604 uçuş 11-Charlotte Douglas Uluslararası HavalimanıÜlke: ABD /Her gün 607 uçuş 10-Soekarno-Hatta Uluslararası HavalimanıÜlke: Endonezya/Her gün 616 uçuş 9- Tokyo Uluslararası HavalimanıÜlke: Japonya/Her gün 617 uçuş8- Şanghay Pudong Uluslararası HavalimanıÜlke:Çin /Her gün 624 uçuş7- Guangzhou Baiyun Uluslararası HavalimanıÜlke:Çin /Her gün 627 uçuş6- Los Angeles Uluslararası HavalimanıÜlke:ABD /Her gün 658 uçuş5- Denver Uluslararası HavalimanıÜlke:ABD /Her gün 673 uçuş4- Dallas/Fort Worth Uluslararası HavalimanıÜlke: ABD/Her gün 747 uçuş3- Pekin HavaalanıÜlke: Çin/Her gün 799 uçuş2- Atlanta Hartsfield–Jackson Uluslararası HavalimanıÜlke: ABD/Her gün 891 uçuş1- O'Hare Uluslararası HavalimanıÜlke: ABD/Her gün 982 uçuş