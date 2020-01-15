Ekonomi Kübra GENÇ Haber Giriş: 15 Ocak 2020 - 00:54 , / 15 Ocak 2020 - 00:54

Dünyanın en iyi havalimanları listesi güncellendi! Listede Türkiye'den 2 yer var

Global olarak havayolu rotalarını ve uçuş programlarını takip edebileceğiniz bu verilerle de en yoğun ve en iyi havalimanlarını belirleyen Flightsfrom, listesini güncelledi.