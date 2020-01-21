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GeriEkonomi Dünyanın en ilginç deneyimleri açıklandı! Türkiye de listede...
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Ekonomi
Haber Giriş: 21 Ocak 2020 - 02:15, /

Dünyanın en ilginç deneyimleri açıklandı! Türkiye de listede...

2020'ye girmişken, kullanıcıların yorumlarıyla TripAdvisor dünyanın en güzel 25 deneyimini sıraladı.

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1

Türkiye'den yapılacak bir şey de listede yerini aldı. İşte o liste...

2

Vatikan, Sistine Şapeli ve St. Peter Bazilikası Turu

Roma, İtalya

3

Chicago Mimarlık Nehir Gezisi

Chicago, Illinois

4

Floransa'dan Şehir Turu Toskana

Floransa, İtalya

5

Dalış Turu

Reykjavik, İzlanda

6

Red Rock Kanyon'da Elektrikli Bisiklet Turu

Las Vegas, Nevada

7

1-7 saatlik vintage özel sepetlerle şehir turu

Paris, Fransa

8

Anne Frank Evi Amsterdam'da başlayan 1 Saatlik Lüks Kanal Turu

Amsterdam, Hollanda

9

Ubud'da Jungle Swing yapmak

Ubud, Endonezya

10

TukTuk'la akşam yemeği

Xi'an, Çin

11

Rafting yapmak

Rotorua, Yeni Zelanda

12

Madeira Adası'nda kanyon geçişiCanico, Portekiz

13

Tuktuk'la yemek ve tur

Pekin, Çin

14

Yukarı Atlaslar'da tur

Marakeş, Fas

15

Barselona elektrikli bisikletle fotoğraf turu

Barselona, İspanya

16

Chiang Mai Thai ve Akha Yemek Dersi

Chiang Mai, Tayland

17

Yürüyüş turu

Berlin, Almanya

18

Yemek turu

Hanoi, Vietnam

19

(Küçük grup turları: Publar) Yürüyüş turu

Londra, İngiltere

20

Normandiya D-Gün Plajları Tam Gün Grup Turu

Courseulles-sur-Mer, Fransa

21

Safari ve barbekü

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

22

Vltava nehir gezisi ve şehir turu

Prag, Çek Cumhuriyeti

23

Atina Manzaralı Bisiklet Turu

Atina, Yunanistan

24

Yamaç Paraşütü Deneyimi

Interlaken, İsviçre

25

Paraşütle atlama

Auckland Central, Yeni Zelanda

26

Kapadokya Balon Turu ve Kahvaltı

Göreme, Türkiye

27
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