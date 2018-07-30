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    Haberler >Dünya>Dünyanın en güzel yüzleri... 2018 listesine Türkiye'den 5 isim girdi

    Dünyanın en güzel yüzleri... 2018 listesine Türkiye'den 5 isim girdi

    ABD merkezli internet sitesi "Top Beauty World" 2018’in ‘En Güzel Yüzlü' adaykarubu açıkladı. Dünyanın birçok yerinden ünlü isimler listeye girdi. Türkiye'den de 5 isim bu listede yer buldu... İşte o liste:

    Fotoğraf: Top Beauty World
    30.07.2018 - 17:15 | Son Güncelleme:
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    Dünyanın en güzel yüzleri... 2018 listesine Türkiyeden 5 isim girdiNext

    ABD merkezli internet sitesi "Top Beauty World" 2018’in ‘En Güzel Yüzlü' adaykarubu açıkladı. Dünyanın birçok yerinden ünlü isimler listeye girdi. Türkiye'den de 5 isim bu listede yer buldu... İşte o liste:

    Etiketler: Top Beauty World 2018 , çağatay ulusoy , elçin sangu , barış arduç

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