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Dünyanın en güzel tatlıları belli oldu! Türkiye'den 2 tatlı listede
Turizmde turist sayısı kadar gelen turistlerin harcamaları da önemli. Turistler de bir bölgede, ülkede, şehirde kültürel gezilecek yerlere bilet, yemek, konaklama ve hediye gibi harcamalarda bulunuyor. Son yıllarda en önemlilerinden biri ise yemeğe yapılan harcama haline geldi. Kimi özellikle ithal edilen ürünlerle bunu yaparken, İtalyan tiramisusu gibi küresel ticaret yoluyla gelen çikolata kahve ve şekere güvenen de var. CNN International turistlerin en sevdiği tatlıların olduğu yerleri sıraladı. Türkiye'den de listeye 2 tatlı girdi
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