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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada

Global Firepower sitesi, aralarında mevcut silah çeşitliliği, seferberlik potansiyeli ve endüstriyel gelişmişlik seviyesi de dahil olmak üzere 55 ayrı kategoride yaptığı değerlendirme sonrasında dünyanın en güçlü ordusuna sahip ülkelerini belirledi. Toplamda 136 ülkenin yer aldığı listenin işte en güçlü 30'u...

Hürriyet Haber
23.11.2018 - 12:18 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu Türkiye bakın kaçıncı sıradaNext

30- Çekya

Etiketler: türkiye , ordu , askeri güç , haberler

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