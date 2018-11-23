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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada
Global Firepower sitesi, aralarında mevcut silah çeşitliliği, seferberlik potansiyeli ve endüstriyel gelişmişlik seviyesi de dahil olmak üzere 55 ayrı kategoride yaptığı değerlendirme sonrasında dünyanın en güçlü ordusuna sahip ülkelerini belirledi. Toplamda 136 ülkenin yer aldığı listenin işte en güçlü 30'u...
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