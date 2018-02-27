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Haberler >Ekonomi>Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

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AA-DHA
27.02.2018 - 14:10 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu İşte Türkiyenin yeni nesil yerli silahlarıNext

Gelişen savunma sanayi ile birlikte silah endüstrisini de baştan başa yeniliyor. Yeni nesil silahlara ev sahipliği yapan en güçlü orduları belli oldu. İşte Business Insider'ın edindiği verilere göre gezegenimizin en güçlü orduları...

Etiketler: silah , savunma sanayi , en güçlü ordular

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