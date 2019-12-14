Dünyanın En Güçlü Kadınları belli oldu! Listeye Güler Sabancı da girdi
Forbes'un her yıl açıkladığı dünyanın en güçlü kadınları listesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel yeniden birinci oldu. 73'üncü sırada ise Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı yer aldı.
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Forbes’un geleneksel Dünyanın En Güçlü 100 Kadını listesi, yine manşetleri süsledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in üst üste dokuzuncu kez ilk sırada yer alması dikkat çekti. Dünyanın en güçlü kadını unvanını yıllardır taşıyan Merkel ayrıca Forbes listesinin 16 yıllık tarihinde tam 14 kez yer alarak da kayıtlara geçti.
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Ekim ayında Avrupa Merkez Bankası Başkanı olan Christine Lagarde ise 2019’da bir sıra atlayarak ikinciliğe yükseldi.
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi üçüncü oldu.
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ise dördüncülüğe yerleşti.
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2019’un en güçlü kadınlar listesinin ilk sıralarını önde gelen politik liderler alırken, beşincilikte General Motors CEO’su Mary Barra yer aldı.
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İlk 10’da yer alan diğer isimler ise sırasıyla; Melinda Gates, Abigail Johnson, Ana Patricia Botín, Ginny Rometty ve Marillyn Hewson oldu. 2019 listesinde altı kategoriden kadın isimlere yer verilirken bunlar; işletme (31), teknoloji (17), finans (12), medya ve eğlence (14), politika (22) ve hayırseverlik (4) olarak belirtildi.
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Birlikte 2.3 trilyon dolardan fazla geliri kontrol altında tuttukları ya da etkiledikleri ve yaklaşık 6.5 milyon çalışanı yönettikleri aktarıldı. Genelde olduğu gibi her kategorideki kadınların sıralamasını belirlemek için Forbes, para, medya, etki ve etki alanları olmak üzere dört ölçüt uyguladı.
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Listeye Türkiye’den tek bir kadın girebilirken o da 73. sırada yer alan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı oldu.
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Forbes’un başkan yardımcısı ve ForbesWomen’ın başkanı olan Moira Forbes, listenin kadınların son on yılda geleneksel cinsiyet klişelerini geliştirmek için yaptıkları etkileyici adımların altını çizdiğini aktardı.“Bu yılki Dünya’nın En Güçlü Kadın Listesi, yenilikçilerden ve teşvik edicilerden oluşan bir koleksiyon. Mevcut on yılın sonuna yaklaşırken, 2019 isimlerimiz bize kadınlar tarafından atılan büyük adımları ve önümüzdeki 10 yılda tanımlayacakları büyük fırsatları hatırlatıyor.” dedi.