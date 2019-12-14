Dünyanın En Güçlü Kadınları belli oldu! Listeye Güler Sabancı da girdi

Birlikte 2.3 trilyon dolardan fazla geliri kontrol altında tuttukları ya da etkiledikleri ve yaklaşık 6.5 milyon çalışanı yönettikleri aktarıldı. Genelde olduğu gibi her kategorideki kadınların sıralamasını belirlemek için Forbes, para, medya, etki ve etki alanları olmak üzere dört ölçüt uyguladı.