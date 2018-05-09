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Dünyanın en güçlü isimleri belli oldu!

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Hürriyet Haber
09.05.2018 - 12:27 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en güçlü isimleri belli olduNext

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, geleneksel olarak yayınladığı “Dünyanın en güçlü insanları” listesini açıkladı. Dört yıl üst üste ilk sırada yer alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerilerken, Trump'la yarışa devam etti. Lider isim değişirken, Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan listeye girdi. İşte ekonomicilerin, liderlerin ve şirket yöneticilerinin girdiği o liste...

Etiketler: en güçlü isimler , dünya liderleri , forbes
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