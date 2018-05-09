Dünyanın en güçlü isimleri belli oldu!

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, geleneksel olarak yayınladığı “Dünyanın en güçlü insanları” listesini açıkladı. Dört yıl üst üste ilk sırada yer alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerilerken, Trump'la yarışa devam etti. Lider isim değişirken, Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan listeye girdi. İşte ekonomicilerin, liderlerin ve şirket yöneticilerinin girdiği o liste...
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.