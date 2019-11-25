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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Instagram
25 Kasım 2019 - 08:40,

Son hali şaşırtmıştı! Dünyanın en güçlü insanı korkuttu

Dünyanın en güçlü insanı unvanına sahip Eddie Hall, yaşadığı talihsizliği anlattı.

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2017 yılında "Dünyanın en güçlü insanı" unvanını kazanan İngiliz sporcu Eddie Hall, 2016 yılındaki 500 kg deadlift rekoru ile hatırlanıyor.

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'Dünyanın en güçlü insanı' yarışmasından emekliye ayrıldığını duyuran 31 yaşındaki sporcu Eddie Hall sağlık sorunları sebebiyle geçtiğimiz aylarda zayıflama kararı vermişti.

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İki yılda 38 kg vermeyi başaran The Beast lakaplı Eddie Hall, antrenman ve müsabakalarda yaşadığı talihsiz anlardan bazılarını anlattı.

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Hall, bir defasında bacak antrenmanı için kullandığı leg-press makinesinin bir defasında kırıldığını ve ağırlıkların üzerine düştüğünü söyledi.

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Ölümün eşiğinden döndüğünü söyleyen Hall, yaşadığı talihsiz olayı hayatının en kötü anı olarak niteledi.

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Hall'un bu açıklamaları hayranlarını korkuttu. Çok sayıda kişi 'Dünyanın en güçlü insanı'na destek mesajı verdi.

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Zayıflama kararı alan Hall yine de süper iri fiziğini korumak için günde 8 bin kalori alıyor.

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Güne pastırma, sosis, puding, yumurta, kızarmış ekmek ve fasulye ile başlayan Hall, ardından yulaf lapası ve beş porsiyon meyve yiyor.

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Hall, öğle yemeği için kaju fıstığı, tavuk-pilav, makarna, sebze ve tatlı tercih ediyor.

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Akşama doğru et-pilav, makarna ve tatlı tüketen Hall günde 2-3 saat spor yapıyor.

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Yemeklerini eşinin hazırladığını söyleyen iki çocuk babası Hall, yarışma zamanında haftalık gıda harcamasının yaklaşık 2 bin 200 lira tuttuğunu ifade ediyor.

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2011 ve 2017 yıllarında İngiltere'nin en güçlü insanı unvanına sahip Hall, ağırlığı sebebiyle zaman zaman bazı ev eşyalarına da zarar verdiğini aktarıyor.

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İri fiziği sebebiyle uçak yolculuklarında first class bilet almak zorunda olduğunu ifade eden Hall, aracını kullanırken de sıkıntı yaşadığını dile getiriyor.

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Arnold Schwarzenegger ve Paddy McGuinness gibi ünlü isimler de Hall'un hayranlarından.

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Hall, Arnold Schwarzenegger ile zihin sağlığı temalı bir belgesel üzerinde çalışmalar yapıyor.

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Antrenman görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşan Eddie Hall çok sayıda yorum ve beğeni alıyor.

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İşte Eddie Hall'un paylaşımlarınd bazıları...

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Son hali şaşırtmıştı! Dünyanın en güçlü insanı korkuttu

Dünyanın en güçlü insanı unvanına sahip Eddie Hall, yaşadığı talihsizliği anlattı.

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