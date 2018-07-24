Dünyanın en görkemli ve beğenilen yapıları belli oldu! Türkiye'den 3 yapı listeye girdi

Dünyanın en görkemli ve en çok beğenilen yapıları belli oldu. Ranks verilerine göre Türkiye'den 3 yapı listeye girdi. İşte o liste (250 yapı içerisinden ilkleri ve Türkiye'den listeye girenleri derledik.
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