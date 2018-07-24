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Dünyanın en görkemli ve beğenilen yapıları belli oldu! Türkiye'den 3 yapı listeye girdi

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Hürriyet Haber
24.07.2018 - 21:35 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en görkemli ve beğenilen yapıları belli oldu Türkiyeden 3 yapı listeye girdiNext

Dünyanın en görkemli ve en çok beğenilen yapıları belli oldu. Ranks verilerine göre Türkiye'den 3 yapı listeye girdi. İşte o liste (250 yapı içerisinden ilkleri ve Türkiye'den listeye girenleri derledik.

Etiketler: Bina , Dünya , Türkiye , haberler

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