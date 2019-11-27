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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
27 Kasım 2019 - 10:00,

Dünyanın en genç zengini, biricik kızını bu odada büyütüyor

Göz kamaştıran ve elbette pahalı oyuncak bebekler, gerçeğini aratmayan bir mutfak seti, oyuncak da olsa birçok insan için pahalı minicik arabalar... Duvarda özel gece lambaları ve çeşit çeşit aksesuar. Yetişkinleri bile kıskandıracak bir gardrop.

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Henüz 22 yaşında dolar milyoneri olan Kylie Jenner 1 yaşındaki kızı Stormi'yi işte bu odada büyütüyor.

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Zaman zaman kendi evinin çeşitli bölümlerinde çektiği pozlarını sosyal medyada paylaşan Jenner, şimdi de kızının odasından ayrıntılar paylaştı.

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Jenner'ın, bir süre önce ayrıldığı Travis Scott ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Stormi için hazırladığı oda kelimenin tam anlamıyla göz kamaştırıcı.

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Mobilyalar bir yana odanın duvarını süsleyen şimşek şeklinde lamba, pembe renkli bir minyatür mutfak, ünlü bir markanın tasarımı olan üzerinde Stormi yazılı çanta, sıra sıra elbiseler küçük kızın odasında yer alan detaylar.

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Görünüşe göre annesi Kylie Jenner, küçük kızının mutluluğu için elinden geleni ardına koymamış.

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Daha 30 yaşına gelmeden dünyanın en zengin kadını unvanını aldı... Kelimenin tam anlamıyla "paraya para" demiyor. Peki bu bir çocuk annesi zengin genç kadın nasıl bir evde yaşıyor dersiniz...

Zaten zengin bir ailede doğan ama bununla yetinmeyip kendi servetini de yaratan Kylie Jenner, dudak uçuklatan bir malikanede sevgilisi Travis Scott ve kızı Stormi ile birlikte yaşıyor.

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Henüz 21 yaşında olan Jenner, California'da zenginlerin yaşadığı Hidden Hills'te bir malikanede yaşıyor. 2016 yılında 12 milyon dolara satın aldığı bu malikane Jenner'ın tek evi de değil üstelik.

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Kylie Jenner, 8 odalı malikanesini tepeden tırnağa dekore ettirdi. Usta isimlerin imzasını taşıyan bu dekorasyon sonucu malikanenin belli odaları Barbie temasına uygun olarak rengarenk döşendi. Bazı odaları da daha klasik bir tarza sahip.

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Kylie Jenner, en sevdiği renk olan pembeyi evinin çeşitli bölümlerinde kullandı. Özellikle de makyaj odasında.

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Jenner'ın evinin en çok dikkat çeken bölümlerinden biri de ayakkabı ve çantaları için ayırdığı oda. Burası kelimenin tam anlamıyla bir mağazayı andırıyor.

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Bu arada Kylie Jenner'ın 1 milyar dolar serveti olduğunu da hatırlatalım.

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Genç yıldızın yine Los Angeles'da geçen yıl satın aldığı bir başka malikanesi de bulunuyor.

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