Dünyanın en eşsiz kasabaları belli oldu! Türkiye'den 5 yer listede

Kültür çeşitliliği ve eğlencesi ile büyük şehirler, gezmek isteyen insanları her zaman cezbetti. Ancak artık dünyanın dört bir yanından eşsiz doğası, tarihi yapıları, yöresel lezzetleri ile küçük kasabalar da turistlerin ilgisini çekmeye başladı.
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