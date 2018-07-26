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Haberler >Ekonomi>Dünyanın en eşsiz kasabaları belli oldu! Türkiye'den 5 yer listede

Dünyanın en eşsiz kasabaları belli oldu! Türkiye'den 5 yer listede

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Hürriyet Haber
26.07.2018 - 12:29 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en eşsiz kasabaları belli oldu Türkiyeden 5 yer listedeNext

Kültür çeşitliliği ve eğlencesi ile büyük şehirler, gezmek isteyen insanları her zaman cezbetti. Ancak artık dünyanın dört bir yanından eşsiz doğası, tarihi yapıları, yöresel lezzetleri ile küçük kasabalar da turistlerin ilgisini çekmeye başladı.

Etiketler: kasaba , dünyanın en güzel kasabaları , türk kasabaları , haberler

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