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Haberler >Ekonomi>Dünyanın en ucuz ve eğlenceli şehirleri belli oldu! Listeye Türkiye'den tek bir şehir girdi

Dünyanın en ucuz ve eğlenceli şehirleri belli oldu! Listeye Türkiye'den tek bir şehir girdi

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Hürriyet Haber
10.05.2018 - 11:38 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en ucuz ve eğlenceli şehirleri belli oldu Listeye Türkiyeden tek bir şehir girdiNext

Time Out'ın City Life Index'inde dünyanın en eğlenceli, samimi ve uygun fiyatlı 32 şehri belirlendi. 32 şehirde 15 bin kişinin katılımıyla yapılan ankette şehirler yiyecek, içecek, kültür, arkadaşlık, uygun fiyat, mutluluk ve yaşanabilirlik kategorilerinde sıralandı. Listede Türkiye'den de bir şehir yer aldı.

Etiketler: Türkiye , Şehirler , ABD

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