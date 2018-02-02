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2018'de dünyanın en eğlenceli, arkadaş canlısı ve ekonomik şehirleri belli oldu! Türkiye'den listeye bakın neresi girdi

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Hürriyet Haber
02.02.2018 - 10:47 | Son Güncelleme:
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2018de dünyanın en eğlenceli, arkadaş canlısı ve ekonomik şehirleri belli oldu Türkiyeden listeye bakın neresi girdiNext

Time Out'un 32 küresel kentte 15.000 kişiyle yaptığı bir araştırmaya göre City Life Index yayınlandı. Tapestry Research tarafından gerçekleştirilen anket sonucunda 2018'in en eğlenceli şehirleri belli oldu. Türkiye'den bakın neresi girdi...

Etiketler: eğlenceli şehirler , ucuz şehirler , turizm

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