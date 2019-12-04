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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
04 Aralık 2019 - 14:23,

Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri açıklandı! Türkiye'den 2 yer listede

Euromonitor International Top 100 raporu yayınlandı. Raporda 2018 ve 2019 verilerine yer verildi.

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1

Türkiye'den de 2 il listeye girdi. İşte o liste...

2

1. Hong Kong

2018: 29.262.700 kişi

2019: 26.716.800 kişi

3

2. Bangkok, Tayland

2018: 24.177.500 kişi

2019: 25.847.800 kişi

4

3. Londra, İngiltere

2018: 19.233.000 kişi

2019: 19.559.900 kişi

5

4. Makao

2018: 18,931,400 kişi

2019: 20,637,100 kişi

6

5. Singapur

2018: 18.551.200 kişi

2019: 19.760.800 kişi

7

6. Paris, Fransa

2018: 17.560.200 kişi

2019: 19.087.900 kişi

8

7. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

2018: 15.920.700 kişi

2019: 16.328.300 kişi

9

8. New York City, ABD

2018: 13.600.000 kişi

2019: 14.010.000 kişi

10

9. Kuala Lumpur, Malezya

2018: 13.434.300 kişi

2019: 14.072.400 kişi

11

10. İstanbul, Türkiye

2018: 13.433.000 kişi

2019: 14.715.900 kişi

12

11. Delhi, Hindistan

2018: 12.645.300 kişi

2019: 15.196.500 kişi

13

12. Antalya, Türkiye

2018: 12.438.800 kişi

2019: 13.332.100 kişi

14

13. Shenzhen, Çin

2018: 12.202.100 kişi

2019: 12.324.100 kişi

15

14. Mumbai, Hindistan

2018: 10.590.100 kişi

2019: 12.442.400 kişi

16

15. Phuket, Tayland

2018: 10.550.700 kişi

2019: 10.965.200 kişi

17

16. Roma, İtalya

2018: 10.065.400 kişi

2019: 10.317.000 kişi

18

17. Tokyo, Japonya

2018: 9.985.100 kişi

2019: 10.443.100 kişi

19

18. Pattaya, Tayland

2018: 9.606.400 kişi

2019: 9.951.900 kişi

20

19. Taipei, Tayvan

2018: 9.597.800 kişi

2019: 9.981.700 kişi

21

20. Mekke, Suudi Arabistan

2018: 9.565.200 kişi

2019: 9.833.000 kişi

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