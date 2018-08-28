Dünyanın en büyük inşaat firmaları belli oldu! Türkiye'den 46 firma listede...

Türkiye, “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde, müteahhitlik firması sayısını ve ülke sıralamasındaki yerini korudu. 2017 yılında listeye önceki yıl olduğu gibi 46 Türk müteahhitlik firması girdi. Türkiye, bu sayı ile listede birinci sırada yer alan Çin’in ardından ikinciliğini korudu. Üçüncü sırada 36 firma ile ABD bulunuyor.
İşte o firmalar ve Türkiye'den ilk kez giren inşaat firmaları...
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