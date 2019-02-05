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Dünyanın en büyük inşaat firmaları belli oldu! Türkiye'den 17 şirket listeye girdi
Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR’ın (Engineering News Record) müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayınladığı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesini yayınladı.
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