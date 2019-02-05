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Haberler >Ekonomi>Dünyanın en büyük inşaat firmaları belli oldu! Türkiye'den 17 şirket listeye girdi

Dünyanın en büyük inşaat firmaları belli oldu! Türkiye'den 17 şirket listeye girdi

Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR’ın (Engineering News Record) müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayınladığı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesini yayınladı.

Hürriyet Haber
05.02.2019 - 10:19 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en büyük inşaat firmaları belli oldu Türkiyeden 17 şirket listeye girdiNext

Türkiye'den listeye 17 inşaat şirketi girdi. Türkiye'den listeye giren bir şirket ilk 100 içinde. İlk 3 şirket yine değişmedi. İşte o liste...

Etiketler: şirketler , inşaat şirketleri , müteahhitlik , haberler

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