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    Dünyanın en büyüğü Norveç’te açıldı! İşte Avrupa’nın ilk sualtı restoranı

    Avrupa’nın ilk sualtı restoranı, Norveç'in Lindesnes şehrinde açıldı. Ülkenin güney kıyısındaki batık restoranının en dikkat çeken özelliği, Kuzey Denizi ve egzotik sakinlerinin panoramik manzarasını sunan 36 metrekarelik dev bir penceresinin bulunması.

    Fotoğraflar: AFP
    03.06.2019 - 21:52 | Son Güncelleme:
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    Dünyanın en büyüğü Norveç’te açıldı İşte Avrupa’nın ilk sualtı restoranıNext

    Norveç'in Lindesnes şehrinde Avrupa’nın ilk sualtı restoranı hizmete girdi.

    Etiketler: restoran
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