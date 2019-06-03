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Dünyanın en büyüğü Norveç’te açıldı! İşte Avrupa’nın ilk sualtı restoranı
Avrupa’nın ilk sualtı restoranı, Norveç'in Lindesnes şehrinde açıldı. Ülkenin güney kıyısındaki batık restoranının en dikkat çeken özelliği, Kuzey Denizi ve egzotik sakinlerinin panoramik manzarasını sunan 36 metrekarelik dev bir penceresinin bulunması.
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