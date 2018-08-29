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Haberler >Ekonomi>Dünyanın dekorasyonu en iyi mekanları belli oldu! Türkiye'den çok az kişinin bildiği bir yer girdi

Dünyanın dekorasyonu en iyi mekanları belli oldu! Türkiye'den çok az kişinin bildiği bir yer girdi

INSIDE Dünya İç Dekorasyon Festivali kapsamında en iyi dekorasyona sahip mekanlar belirlendi. Türkiye'den giren mekanı birçoğunuz bilmiyorsunuz. İşte o liste...

Kübra GENÇ - Kübra GENÇ
29.08.2018 - 22:05 | Son Güncelleme:
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Dünyanın dekorasyonu en iyi mekanları belli oldu Türkiyeden çok az kişinin bildiği bir yer girdiNext

INSIDE Dünya İç Dekorasyon Festivali, olağanüstü iç mekana sahip tasarım profesyonellerini ve mimarlarını 3 günlük bir etkinlikte topladı. Sektörün etkili isimleri ve projelerinin yer aldığı küresel ağ oluşturan uluslararası festivalde Türkiye'den de katılım oldu. En iyilerin belirlendiği 500'den fazla finalistin kaldığı festivalin kazananlarından biri de Türkiye'den bakın neresi oldu...

Etiketler: inside , iç dekorasyon festivali , haberler

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