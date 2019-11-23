TÃ¼rkiye'nin aylardÄ±r merak ettiÄŸi 70 milyonluk biletin sahibi olduÄŸunu sÃ¶yleyen kiÅŸi 326 gÃ¼n sonra ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Milli Piyango Ä°daresi'nin 2019 YÄ±lbaÅŸÄ± Ã–zel Ã‡ekiliÅŸi'nde 70 milyon liralÄ±k bÃ¼yÃ¼k ikramiyenin isabet ettiÄŸi '7615536' numaralÄ± tam bileti kendisinin aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen 60 yaÅŸÄ±ndaki A.A, Ã¼zerine adÄ±nÄ± yazÄ±p imzasÄ±nÄ± attÄ±ÄŸÄ± biletin evde Ã§antasÄ±yla birlikte kaybolduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. Mahkemeye baÅŸvuran A.A. bileti getirene Ã¶dÃ¼l vereceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
ABD'li boksÃ¶r Wilder, Muhammed Ali'nin rekorunu yakalamak iÃ§in ringe Ã§Ä±kacak.