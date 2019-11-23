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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Magazin
23 KasÄ±m 2019 - 10:12,

DünyanÄ±n bütün dillerinde aÅŸkÄ±msÄ±n

ÃœnlÃ¼ Ã§ift evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mlerini sosyal medyada bu sÃ¶zlerle kutladÄ±.

DEPO PHOTOS, INSTAGRAM

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Hollywood'un en mutlu Ã§iftlerinden Sofia Vergara ve Joe Manganiello birbirlerine olan aÅŸklarÄ±nÄ± ve bu mutlu gÃ¼ne iliÅŸkin duygularÄ±nÄ± Instagram sayfalarÄ±nda dile getirdi.

DEPO PHOTOS, INSTAGRAM

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47 yaÅŸÄ±ndaki Kolombiya asÄ±llÄ± Vergara, Manganiello ile Ã§ekilen romantik bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± ilk kÄ±smÄ± Ä°ngilizce ikinci kÄ±smÄ± Ä°talyanca "aÅŸkÄ±m" yazan bir mesaj eÅŸliÄŸinde paylaÅŸtÄ±.

DEPO PHOTOS, INSTAGRAM

3

Joe Manganiello da evlendiklei gece Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ± bu kez Sofia Vergara'nÄ±n ana dili olan Ä°spanyolca yazdÄ±ÄŸÄ± bir mesajla kutlama yaptÄ±.

DEPO PHOTOS, INSTAGRAM

4

Joe Manganiello, Ä°talyan asÄ±llÄ± bir babanÄ±n oÄŸlu. Sofia Vergara ise kariyer yapmak iÃ§in Kolombiya'dan ABD'ye gitti. Bu ÅŸekilde Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, mutlu gÃ¼nlerini birbirlerine olan aÅŸklarÄ±nÄ± ana dillerinde bir kez daha ilan etmiÅŸ oldu.Â

DEPO PHOTOS, INSTAGRAM

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Sofia Vergara ve Joe Manganiello, 2015 yÄ±lÄ±nda evlenmiÅŸti.

DEPO PHOTOS, INSTAGRAM

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DEPO PHOTOS, INSTAGRAM

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DEPO PHOTOS, INSTAGRAM

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DEPO PHOTOS, INSTAGRAM

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"70 milyon bana Ã§Ä±ktÄ±" dedi, mahkemeye baÅŸvurdu

TÃ¼rkiye'nin aylardÄ±r merak ettiÄŸi 70 milyonluk biletin sahibi olduÄŸunu sÃ¶yleyen kiÅŸi 326 gÃ¼n sonra ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Milli Piyango Ä°daresi'nin 2019 YÄ±lbaÅŸÄ± Ã–zel Ã‡ekiliÅŸi'nde 70 milyon liralÄ±k bÃ¼yÃ¼k ikramiyenin isabet ettiÄŸi '7615536' numaralÄ± tam bileti kendisinin aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen 60 yaÅŸÄ±ndaki A.A, Ã¼zerine adÄ±nÄ± yazÄ±p imzasÄ±nÄ± attÄ±ÄŸÄ± biletin evde Ã§antasÄ±yla birlikte kaybolduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. Mahkemeye baÅŸvuran A.A. bileti getirene Ã¶dÃ¼l vereceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

DHA /
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AA /