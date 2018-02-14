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Dünyanın en güzel ve renkli sokakları seçildi! Türkiye'den tahmin edemeyeceğiniz bir yer var

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Hürriyet Haber
14.02.2018 - 15:50 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en güzel ve renkli sokakları seçildi Türkiyeden tahmin edemeyeceğiniz bir yer varNext

Yabancı bir film izlerken ilgi çekici bir sokağın bir görüntüsünden etkilenebiliyor, bir kitapta özellikle tanımlayıcı bir pasaja aşık olabiliyoruz. This Insider dünyadaki turist çeken en güzel ve en renkli sokakları derledi. İçlerinde Türkiye'den tahmin edemeyeceğiniz bir yer var.

Etiketler: Sokaklar , İsviçre , Ülkeler , Mısır
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