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    Dünyanın 13. zenginiydi ama dar gelirli yaşıyordu

    Mobilya perakende zinciri IKEA’nın kurucusu İsveçli işadamı Ingvar Kamprad 91 yaşında öldü. Çocuk yaşta kibrit satarak başladığı ticarette dünyanın sayılı zenginlerinden biri haline gelen Kamprad, buna rağmen ‘dar gelirli’ bir hayat sürüyordu.

    Hürriyet Haber
    29.01.2018 - 13:50 | Son Güncelleme:
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    Dünyanın 13. zenginiydi ama dar gelirli yaşıyorduNext

    Ingvar Kamprad, 1926 yılında İsveç’te dünyaya geldi. Çocukluğunu Agunnardy kasabası yakınlarındaki Elmtardy adlı çiftlikte geçirdi. O doğuştan işadamıydı...

    Etiketler: avrupadan haberler
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