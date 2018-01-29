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Dünyanın 13. zenginiydi ama dar gelirli yaşıyordu
Mobilya perakende zinciri IKEA’nın kurucusu İsveçli işadamı Ingvar Kamprad 91 yaşında öldü. Çocuk yaşta kibrit satarak başladığı ticarette dünyanın sayılı zenginlerinden biri haline gelen Kamprad, buna rağmen ‘dar gelirli’ bir hayat sürüyordu.
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