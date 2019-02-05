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Dünyadaki yaşam süreleri açıklandı! İşte en uzun yaşayan ülke ve Türkiye'nin sırası
Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat, AB ülkelerinde beklenen 'sağlıklı yaşam' sürelerini açıkladı. Buna göre kadınlar hayatlarının ortalama 64,2 yılını sağlıklı olarak geçirirken, erkeklerde bu sayı 63,5 olarak belirdi. İşte Türkiye ve diğer ülkelerdeki yaşam süreleri...
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