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Haberler >Ekonomi>Dünyadaki yaşam süreleri açıklandı! İşte en uzun yaşayan ülke ve Türkiye'nin sırası

Dünyadaki yaşam süreleri açıklandı! İşte en uzun yaşayan ülke ve Türkiye'nin sırası

Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat, AB ülkelerinde beklenen 'sağlıklı yaşam' sürelerini açıkladı. Buna göre kadınlar hayatlarının ortalama 64,2 yılını sağlıklı olarak geçirirken, erkeklerde bu sayı 63,5 olarak belirdi. İşte Türkiye ve diğer ülkelerdeki yaşam süreleri...

Hürriyet Haber
05.02.2019 - 12:41 | Son Güncelleme:
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Dünyadaki yaşam süreleri açıklandı İşte en uzun yaşayan ülke ve Türkiyenin sırasıNext

Ülke: Letonya

Kadınlarda yaşam süresi: 54.9

Erkeklerde yaşam süresi: 52,3

Etiketler: sağlıklı yaşam süresi , haberler

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