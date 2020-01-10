Dünyada sadece Denizli'de bulunan bir bitki türü keşfedildi
İzmir Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım, Orman Mühendisi Rasim Çetiner'in fotoğraflayarak kendisine ulaştırdığı farklı bir Yünlügelin (Rindera) fotoğrafından yola çıkarak dünyada sadece Denizli'nin Çameli ilçesi sınırlarında yetişen yeni bir bitki türü keşfetti. Türkçe adı 'Denizli Yünlügelini' olarak belirlenen bitkiyi hazırladığı bilimsel makaleyle dünya literatürüne kazandıran Doç. Dr. Yıldırım'ı ziyaret eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Bu tür çalışmalar, sadece bilimsel anlamda araştırma üniversitesi hedeflerimize katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda da insanlığa ve ülkemize ekonomik anlamda katma değer sağlıyor" dedi.