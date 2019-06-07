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Dünyada ilk... Ölür dediler, milyarder oldu

Amerikan ekonomi dergisi Forbes’in ‘en zenginler’ listesinde yeni bir kategori yer alıyor: Milyarder rapçi! Dünyanın ilk milyarder rapçisi Jay-Z oldu.Ancak Jay-Z bugünlere kolay gelmedi. İşte rapçinin hayat hikayesi...

Hürriyet Haber
07.06.2019 - 10:21 | Son Güncelleme:
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Dünyada ilk... Ölür dediler, milyarder olduNext

12’SİNDE ABİSİNİ VURDU

ABD New York’un uyuşturucu nedeniyle ‘hayatta kalmanın mucize olduğu’ arka sokaklarında 1969’da dünyaya geldi.

Etiketler: beyonce , haberler

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