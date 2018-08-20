Dünyada en çok bu modeller sattı

İNGİLTERE merkezli pazar araştırmaları firması JATO’nun 2018 ilk yarısına dair verilerden derlediği rapora göre dünya çapında ilk altı ayda geçen yıla kıyasla yüzde 3.6 artışla 44 milyon araç satıldı.
Dünyanın ikinci en büyük nüfusuyla ve hızla gelişen ekonomisiyle otomobil satışlarında adeta patlama yaşayan Hindistan pazarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 büyüyerek, Çin, ABD ve Japonya’nın ardından dünyanın en büyük dördüncü pazarı haline geldi.
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